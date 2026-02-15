حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"
كتب : نوران أسامة
حمو بيكا
مازح مطرب المهرجانات حمو بيكا مساعديه، وشارك جمهوره مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".
ووجه بيكا حديثه قائلا لهم: "مش فاهمكم، أشوف فيكي يوم أنا مش فاهمك إنتي شغالة معايا 3 سنين بالإشارات، ولا إنتي بتفهميني ولا إيه؟".
وتابع: "والتانية كمان أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي، أنا تعبت وأنا مش فاهمكوا، فاسمعوا كلامي، واحدة بقالها 3 سنين مفهمتش منها كلمة إنجليزي والتانية مش فاهم منها حاجة خالص".
يُذكر أن حمو بيكا أعلن منذ شهر عن قدوم مولودته الأولى، والتي أطلق عليها اسم "أصالة".
