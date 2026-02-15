إعلان

حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"

كتب : نوران أسامة

04:16 م 15/02/2026

حمو بيكا

مازح مطرب المهرجانات حمو بيكا مساعديه، وشارك جمهوره مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

ووجه بيكا حديثه قائلا لهم: "مش فاهمكم، أشوف فيكي يوم أنا مش فاهمك إنتي شغالة معايا 3 سنين بالإشارات، ولا إنتي بتفهميني ولا إيه؟".

وتابع: "والتانية كمان أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي، أنا تعبت وأنا مش فاهمكوا، فاسمعوا كلامي، واحدة بقالها 3 سنين مفهمتش منها كلمة إنجليزي والتانية مش فاهم منها حاجة خالص".

يُذكر أن حمو بيكا أعلن منذ شهر عن قدوم مولودته الأولى، والتي أطلق عليها اسم "أصالة".

حمو بيكا فيسبوك حمو بيكا

