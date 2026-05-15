بلاغات رسمية تلاحق مؤلف "فخر الدلتا" بتهم تحرش تعود لـ 6 سنوات

كتب : علاء عمران

03:46 م 15/05/2026 تعديل في 03:55 م

ضبط متهم

بدأت جهات التحقيق المختصة إجراءات استجواب مؤلف مسلسل "فخر الدلتا" الشهير، في اتهامات منسوبة إليه بالتحرش بعدد من الفتيات. جاءت هذه الخطوة عقب تقديم بلاغات رسمية تتهمه بارتكاب جرائم أخلاقية وأفعال فاضحة تعمد ممارستها ضدهن على مدار سنوات مضت.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مؤلف المسلسل نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق في البلاغات المودعة ضده اليوم الجمعة. وتمكنت قوة أمنية من تحديد مكان تواجده واقتياده إلى ديوان قسم شرطة قصر النيل، بعد رصد اتهامات بشن هجمات تحرش وتطاول بالضرب ضد ضحايا كسرن حاجز الصمت مؤخرًا.

كواليس اعتداءات المؤلف على الضحايا

كشفت التحقيقات الأولية أن وقائع التحرش تعود إلى نحو 6 سنوات، حيث استغل المتهم علاقة الصداقة مع الضحايا لممارسة ضغوط وإيحاءات جنسية مخلة. أوضحت البلاغات أن الأمر تطور إلى محاولات اعتداء جسدي وارتكاب فعل فاضح علني تمثل في إظهار عضوه الذكري أمام الفتيات، فضلًا عن التعدي عليهن بالضرب لترهيبهن ومنعهن من الإبلاغ.

أحالت أجهزة الأمن ملف القضية إلى النيابة العامة التي بدأت في سماع أقوال الضحايا، ومن بينهن ممثلات صاعدات تعرضن لمواقف مشابهة في سن صغيرة. واصلت الجهات المعنية فحص كافة البلاغات المقدمة للوقوف على عدد الضحايا النهائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المجني عليهن وتحقيق العدالة في الواقعة التي تصدرت منصات التواصل.

