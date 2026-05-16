أصدرت محكمة دراغينيان، حكمها على المغني المغربي سعد لمجرد، بالسجن 5 سنوات بتهمة اغتصاب شابة التقى بها عام 2018 في سان تروبيه بجنوب شرق فرنسا، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

دموع سعد لمجرد بعد الحكم بحبسه 5 سنوات

وسقطت دموع سعد لمجرد بعد إعلان الحكم في المحكمة، وعانق زوجته وحماته، ومثل أمام المحكمة طليقا في جلسة مغلقة، ولم تُصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.

بعد أسبوع من المرافعات، طلب الادعاء سجن المغني البالغ من العمر 41 عاما، والذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، لعشر سنوات.

وأمضى سعد لمجرد 3 أشهر رهن التوقيف الاحتياطي عام 2018 على خلفية هذه القضية.

وامتنع محاميه كريستيان سان باليه عن التعليق على الحكم.

كما أمرت المحكمة المغني بدفع تعويضات قدرها 30 ألف يورو للشابة، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو أتعاب محاماة.

أحداث أزمة سعد لمجرد

تعود أحداث هذه الواقعة إلى عام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت سعد لمجرد في ملهى ليلي، وقالت إنها قبلت الذهاب معه لشرب كأس في الفندق الذي يقيم فيه لكنه أخذها إلى غرفته واغتصبها، لكن لمجرد قال في المحكمة إن العلاقة كانت برضى الطرفين.

وأيدت دائرة التحقيق في محكمة استئناف إيكس، أن بروفانس أحالته للمحاكمة عام 2021، مشيرة إلى أن دخول غرفة رجل لا يشكل بحد ذاته موافقة تلقائية.

وسبق أن وجهت لسعد لمجرد اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة.

وفي فرنسا حكم عليه عام 2023 بالسجن 6 سنوات بعدما اتهمته شابة باغتصابها وضربها في العام 2016، وكان مقررا عقد جلسة الاستئناف في يونيو 2025 لكن المحاكمة أُرجئت بسبب ملاحقات بحق المدعية وأقارب لها.

