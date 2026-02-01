إعلان

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"

كتب : نوران أسامة

12:21 م 01/02/2026

حمو بيكا

تحدث مطرب المهرجانات حمو بيكا عن تفاصيل حياته قبل دخول عالم الفن، والأعمال التي مارسها في سن صغير، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "ليلة فونطاستيك" الذي تقدمه أبلة فاهيتا.

وقال حمو بيكا عن بداية دخوله مجال الغناء: "صحابي في الشارع كانوا بيغنوا، وأبويا قالي غني، والنجاح مش بالصوت خالص، النجاح بحب الناس".

وردًا على سؤال أبلة فاهيتا حول سبب نجاح أغاني المهرجانات، أوضح: "علشان إحنا بنغني من قلب الشارع والمناطق الشعبية، وبنجيب كلام طالع من تحت".

كما تحدث عن مسيرته المهنية قبل الفن، قائلًا: "اشتغلت جزار، ونجار، ومبيض محارة، اشتغلت كل حاجة، وبدأت شغل وأنا عندي 15 سنة، وأقرب شغلانة لقلبي كانت النجارة المسلحة، لإني كنت نفسي اتعلم الصنعة".

ويُذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا أعلن منذ شهر عن قدوم مولودته الأولى، والتي أطلق عليها اسم "أصالة".

