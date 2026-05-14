شاركت المذيعة نورهان عبدالفتاح متابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو يجمعها بأبطال فيلم نصيب الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي عقب الانتهاء من كل مراحله.

كيف قلدت ياسمين صبري مشهد لـ فيفي عبده من مسلسل الحقيقة والسراب؟

الفيديو تم تصويره على طريقة تطبيق التيك توك، وظهرت فيه المجموعة تقلد مشهد من مسلسل الحقيقة والسراب بطولة الفنانة فيفي عبده، والذي قدمت خلاله واحدة من أشهر أدوارها شخصية ثريا أبو الفضل، وتقوم بتقليدها ياسمين صبري.

كما ظهر في الفيديو إلى جانب ياسمين ونورهان، النجوم: خالد سرحان، محمد أنور ورحمة أحمد فرج.

فريق فيلم نصيب

فيلم نصيب تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة ياسمين صبري، محمد أنور، رحمة أحمد فرج، خالد سرحان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تشارك الفترة الحالية ببطولة فيلم مطلوب عائليا والذي يجمعها من جديد مع النجم كريم عبدالعزيز، تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني.

