بدأت جذور الأزمة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب إلى تصريحات أطلقها الأخير، اتهم خلالها رمضان بتوجيه عبارات اعتبرها تحمل إساءة شخصية، واصفًا إياها بأنها تضمنت ما يندرج تحت السب والقذف، وهو ما أثار حالة من التوتر السريع بين الطرفين.

ومع تصاعد حدة التصريحات، خرجت الخلافات من نطاق التعليقات الإعلامية إلى مواجهة علنية، مع تداول كبير واسع لمقاطع فيديو وتصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون.

ولم يقتصر الأمر على التراشق في التصريحات بين الجانبان، بل تطور لاحقًا إلى رفع قضايا مع اتخاذ خطوات رسمية نقلت الأزمة إلى ساحات القضاء.

محمد رمضان وقضية الطيار أشرف أبو اليسر

بدأت الأزمة بين الثنائي بعد صدور الحكم القضائي في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، وتغريم الفنان محمد رمضان، حيث نشر رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام وهو في حمام السباحة، يقذف دولارات بلاستيكية.

وعقب تداول مقطع الفيديو، وجه الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، عن استياءه بما ارتكبه رمضان، قائلًا "يا "نمبر وان أنت لم تلاحظ أن لك سنة بتعمل مصايب، على فكرة ليس فقط أنت يا محمد اللي عندك فلوس وأموال، في ناس عندها أموال أكثر منك بـ 100 مرة، ومش بيعملوا كدا، يا محمد إحنا اللي بنحسبه موسى طلع فرعون".

رد محمد رمضان على انتقادات عمرو أديب

الفنان محمد رمضان، من جانبه رد على إنتقادات عمرو أديب، بنشر مقاطع ساخرة من أعماله، ودمجها من تصريحات الإعلامي، حيث نشر فيديو له من أحد أفلامه، وهو يقوم بضرب الفنان حسن عبد الفتاح، وآخر من مسلسل الاسطورة، أثناء توبيخ أحد الممثلين، وتضمن جملة بصوت عمرو أديب قبل أن يرد عليه محمد رمضان بلا اهتمام “بس يا بابا".

أنا هعرف أربيك.. عمرو أديب يفتح النار على "نمبر وان"

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه، مقاضاة الفنان محمد رمضان، قائلًا: "لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، والبلد دي فيها قانون يسري على الجميع".

الفنان محمد رمضان، من جانبه نشر عبر صفحته في موقع "‘نستجرام" فيديو جديد، وضع في الخلفية صوت عمرو أديب، وهو يقول جملة: "لو محدش رباك يا محمد، أنا اللي هربيك، مش أنت بس اللي عندك فلوس".

ليرد عليه محمد رمضان وهو يضرب شخصا بقدمه بعنف شديد في الفيديو قائلا: "وأنا مالي بيك".

محمد رمضان يرفع دعوى ضد عمرو أديب

أعلن المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان، التقدم بدعوى قضائية ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب، وشهرته عمرو أديب، بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويضا ماليا 100 ألف جنيه وواحد.

رد عمرو أديب

كان أديب قال في برنامجه "الحكاية": "يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك إنك تعمل أي شيء وهيعدي".

وأضاف: لو فاكر إنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بينا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء".

وهدد رمضان قائلًا: "يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات".

سخرية عمرو أديب من رمضان

أعاد الإعلامي عمرو أديب إثارة الجدل مجددًا بتعليق ساخر استهدف فيه الفنان محمد رمضان، على خلفية ظهوره في صورة تذكارية التقطها داخل مرفأ بيروت.

وانتقد أديب قيام رمضان بالسفر إلى بيروت لالتقاط "فوتوسيشن"، بدا وكأنه محاولة لإظهار التضامن مع أسر الضحايا، مضيفًا بسخرية أن المكان كأنه يصلح لتصوير فيديو كليب.

رد ساخر من نمبر وان

في المقابل، لم يتأخر رد محمد رمضان، عبر حسابه على موقع "فيسبوك". ونشر مقطع فيديو تضمن مشهدًا من فيلم واحد صعيدي، مرفقًا بمقطع غنائي بصوت الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، يتضمن عبارة: "تاني تاني تاني.. راجعين أنا وانت تاني".

انتهاء الخلاف بين محمد رمضان وعمرو أديب

وانتهى الخلاف بشكل رسمي عقب تداول عدد من الصفحات صورًا جمعت الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب خلال تسجيل حلقة جديدة من برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة MBC مصر.

وظهر الثنائي في أجواء ودية وهما يتبادلان العناق، في أول ظهور علني يجمعهما عقب الصلح، حيث من المنتظر، عرض الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة، والكشف عن تفاصيل الأزمة التي استمرت لفترة طويلة.

وجاء تسجيل الحلقة عقب انطلاق العرض الخاص لفيلم "أسد"، مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصُنّاع العمل.