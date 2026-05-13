بعد الصلح.. محمد رمضان ضيف عمرو أديب في برنامج الحكاية (صور)

كتب : محمد أبو بكر

04:02 م 13/05/2026 تعديل في 04:30 م
    محمد رمضان ضيف عمرو أديب
    محمد رمضان ضيف عمرو أديب
    محمد رمضان ضيف عمرو أديب
    محمد رمضان ضيف عمرو أديب

سجل الفنان محمد رمضان، وعدد من نجوم فيلم أسد، حلقة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، ضمن برنامج "الحكاية".

ومن المقرر إذاعة الحلقة خلال الأسبوع المقبل، فيما لم يُحدد حتى الآن الموعد النهائي لعرضها.

وجاء تسجيل الحلقة عقب انطلاق العرض الخاص لفيلم «أسد»، مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصُنّاع العمل.

ويعرض برنامج الحكاية يعرض من الجمعة إلى الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على MBCMASR”.

وانطلق أمس، العرض الخاص لفيلم "أسد" بحضور عددًا من نجومه والأبطال والصناع، أبرزهم الفنانة رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، والفنانة جهاد حسام الدين، الفنان ماجد المصري، والمنتج ماجد يوسف، والمنتج مدحت العدل، والمخرج خالد يوسف، وعدد كبير من نجوم الفن والسينما.

فيلم "أسد" يرصد صراعًا إنسانيًا في القرن التاسع عشر

تدور أحداث فيلم "أسد" في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، حيث يقدم الفيلم قصة عبد يُدعى "أسد" يعيش صراعًا نفسيًا بسبب الواقع القاسي الذي يفرضه عليه المجتمع.

وتتصاعد الأحداث بعد دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة في تلك الفترة.

ومع تطور الأحداث، يتعرض "أسد" لخسارة قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب، ليتحول من شخص يلتزم الصمت إلى قائد لمواجهة مشتعلة تهدد مصير الجميع من حوله.

ويكشف الفيلم خلال رحلته الدرامية التحولات الإنسانية والنفسية التي تمر بها الشخصية الرئيسية.

أبطال فيلم أسد

يضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

