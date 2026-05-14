إعلان

وزير التعليم: إجراءات حاسمة لضبط امتحانات الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

08:59 م 14/05/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستبذل أقصى جهد خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة تجاه أي محاولات تجاوز أو إخلال بسير الامتحانات داخل اللجان.

وأوضح وزير التعليم أن هناك خطة رقابية وتنظيمية موسعة تشمل الإدارات والمديريات التعليمية، إلى جانب تشكيل مجموعات إشراف متعددة داخل اللجان لضمان الانضباط الكامل وتحقيق أعلى درجات الشفافية والالتزام خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن الهدف الأساسي هو خروج امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط وحاسم، مع توفير أجواء مريحة للطلاب داخل اللجان بما يساعدهم على أداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وأضاف الوزير أنه تم إتاحة النماذج الاسترشادية عبر المنصات التعليمية، إلى جانب توزيعها داخل المدارس، بهدف تدريب الطلاب على شكل الأسئلة، موضحًا أن الامتحانات ستتضمن مستويات مختلفة، منها أسئلة موجهة للطلاب المتميزين وأخرى لقياس الفهم العام.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2026 يتجاوز 900 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الثانوية العامة وزير التعليم محمد عبداللطيف لجان الثانوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم: انتهاء نظام الدراسة المسائية في مدارس الابتدائي نهائيًا في هذا
مدارس

التعليم: انتهاء نظام الدراسة المسائية في مدارس الابتدائي نهائيًا في هذا
الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
لعبنا مع الأهلي بعد موت والدنا بيوم.. أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن
رياضة محلية

لعبنا مع الأهلي بعد موت والدنا بيوم.. أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن
بعد منشوره عن السيدات والكلاب.. أشرف زكي: لن يتم التحقيق مع محمد غنيم لهذا
زووم

بعد منشوره عن السيدات والكلاب.. أشرف زكي: لن يتم التحقيق مع محمد غنيم لهذا
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
زووم

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان