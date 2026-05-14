قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستبذل أقصى جهد خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة تجاه أي محاولات تجاوز أو إخلال بسير الامتحانات داخل اللجان.

وأوضح وزير التعليم أن هناك خطة رقابية وتنظيمية موسعة تشمل الإدارات والمديريات التعليمية، إلى جانب تشكيل مجموعات إشراف متعددة داخل اللجان لضمان الانضباط الكامل وتحقيق أعلى درجات الشفافية والالتزام خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن الهدف الأساسي هو خروج امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط وحاسم، مع توفير أجواء مريحة للطلاب داخل اللجان بما يساعدهم على أداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وأضاف الوزير أنه تم إتاحة النماذج الاسترشادية عبر المنصات التعليمية، إلى جانب توزيعها داخل المدارس، بهدف تدريب الطلاب على شكل الأسئلة، موضحًا أن الامتحانات ستتضمن مستويات مختلفة، منها أسئلة موجهة للطلاب المتميزين وأخرى لقياس الفهم العام.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2026 يتجاوز 900 ألف طالب على مستوى الجمهورية.