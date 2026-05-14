أثارت الفنانة جيهان الشماشرجي تفاعلًا واسعًا بعد ظهورها أثناء استلام سيارتها الفاخرة الجديدة، بالتزامن مع احتفالها بعرض فيلم "الكلام على إيه" في السينمات

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المواقف التي تعرضت لها جيهان الشماشرجي الفترة الأخيرة:

جيهان الشماشرجي تحتفل بسيارتها الفخمة الجديدة



احتفلت الفنانة جيهان الشماشرجي بشراء سيارة فاخرة جديدة، في لفتة خطفت أنظار جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتداول عدد كبير من المستخدمين مقطع فيديو يوثق لحظة استلام جيهان الشماشرجي لسيارتها الجديدة، حيث ظهرت وهي تزيح الغطاء عن السيارة، قبل أن تطلق الزغاريد احتفالًا بهذه المناسبة.

عمليات تجميل جيهان الشماشرجي



كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أن ملامح وجهها طبيعية بالكامل ولم تُجرِ أي تدخل تجميلي حتى الآن، مشيرة إلى أنها قد تفكر في الأمر مستقبلًا مع التقدم في العمر.

وقالت جيهان الشماشرجي، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "صاحبة السعادة": "أقسم بالله خدودي طبيعية، ومعملتش أي حاجة في وشي لغاية دلوقتي، ويمكن في المستقبل لما أكبر أعمل".

جيهان الشماشرجي وواقعة فتاة المترو



أعلنت الفنانة جيهان الشماشرجي اتخاذها إجراءات قانونية ضد عدد من الأشخاص، بعد تعرضها للإساءة والهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تعليقها بشأن واقعة "فتاة المترو".

وكشفت جيهان الشماشرجي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، أنها حررت عدة محاضر سب وقذف في مباحث الإنترنت ضد بعض المسيئين، مضيفة:"أحترم الرأي الآخر دومًا، لكن التجاوز مرفوض، ومن يخطئ سيحاسب".

أعمال جيهان الشماشرجي



تواصل الفنانة جيهان الشماشرجي نشاطها الفني خلال الفترة الحالية من خلال عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المتنوعة.

تشارك جيهان الشماشرجي في فيلم "فرقة الموت" إلى جانب الفنان أحمد عز، وهو العمل المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

يعرض حاليًا للفنانة جيهان الشماشرجي فيلم "الكلام على إيه" داخل دور العرض السينمائي، والذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية.

وتدور أحداث فيلم "الكلام على إيه" حول أربع حكايات مختلفة لأزواج ينتمون إلى خلفيات وأعمار متنوعة، تجمعهم ليلة زفاف واحدة تتحول إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والأزمات المتلاحقة، التي تكشف طبيعة العلاقات الإنسانية بين الأبطال، وما تحمله من تناقضات ومفارقات.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، إنتصار، مصطفى غريب، ورحمة أحمد فرج، والعمل من تأليف أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان.

