يواصل النجم أحمد العوضي تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، والذي يشاركه بطولته الفنانة مي عمر، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام صيف 2026.

ونشر العوضي مقطع فيديو من موقع التصوير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله في الكواليس، وهو يقوم بتصوير مشهد أكشن في فرنسا.

وكتب العوضي، تعليقًا على الفيديو: "شقلب واقلب.. شمشون ودليلة فيلم الصيف إن شاء الله".

تفاصيل فيلم شمشون ودليلة

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي ممزوج بالتشويق والإثارة، حيث يناقش قصة شابة تعمل داخل أحد الملاهي الليلية الخاصة بكبار رجال الأعمال والشخصيات النافذة، وتستغل جمالها وذكاءها في تنفيذ عمليات احتيال وسرقة للأثرياء بشكل خفي ومنظم.

فيلم شمشون ودليلة، يشاركه البطولة مى عمر، وخالد الصاوى، وعصام السيد، وآخرين والعمل من تأليف محمود حمدان، والإخراج لـ رؤوف السيد.

أعمال العوضي في رمضان 2026

قدم العوضي في رمضان 2026 مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

