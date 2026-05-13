تصوير- أحمد مسعد:

أدى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

مصطفى شعبان في عزاء عبدالرحمن ابو زهرة

كما حضر عدد من نجوم الفن عزاء عبدالرحمن أبو زهرة من بينهم مصطفى شعبان وأيمن عزب وفردوس عبدالحميد ومفيد عاشور.

وكان أحمد أبو زهرة نجل عبد الرحمن أبو زهرة، أعلن عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانى الراحل خلال الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

