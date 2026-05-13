مايا دياب بإطلالة جريئة.. كيف نسقتها؟

كتب : أسماء مرسي

09:40 م 13/05/2026
تألقت المطربة اللبنانية مايا دياب، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

اختارت مايا "كروب توب" بني مصنوع من الجلد، ما أضفى لمسة عصرية وجذابة على مظهرها.

وأكملت الإطلالة بجاكيت طويل باللون البيج مزين بنقوشات بارزة، ليمنحها مظهرا مميزا وأنيقا.

المكياج وتسريحة الشعر

اعتمدت مايا مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ما أضفى لمسة طبيعية ورقيقة على إطلالتها.

الإكسسوارات والتنسيق

نسقت مع اللوك حذاء باللون البني ونظارة شمسية سوداء، بالإضافة إلى إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وأسورة.

مميزات خامة الجلد

وفقا لموقع "leathercult"، الجلد خيارا مثاليا للملابس والإكسسوارات اليومية، حيث يمنح الإطلالة لمسة فاخرة وراقية، ويتميز بقدرته على التكيف مع شكل الجسم، ليس هذا فحسب، بل إنه يحتفظ بمظهره الأنيق لفترة طويلة، ما يجعله استثمارا عمليا وذكيا.

كما يمنح مرتديه طابعا كلاسيكيا، ما يجعله خيارا لا غنى عنه لعشاق الأناقة والتميز.

