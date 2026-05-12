خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه" في السعودية.

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي

ونشرت جيهان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ولفتت الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه".

موعد طرح فيلم "الكلام على إيه"

من المقرر طرح فيلم "الكلام على إيه" في جميع دور العرض السينمائي اعتبارًا من يوم 14 مايو.

أبطال فيلم "الكلام على إيه"

ويخوض بطولة فيلم "الكلام على إيه" أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إنتصار، خالد كمال، مصطفى غريب، دنيا سامي، سامي مغاوري، محمود الليثي، عفاف مصطفى، رحمة أحمد فرج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بدوي، وﺇﺧﺮاﺝ ساندرو كنعان.

