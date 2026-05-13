حرص عدد من نجوم الفن على حضور مراسم عزاء الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وقدم النجوم واجب العزاء لأسرة الفنان الكبير الراحل نجله أحمد أبو زهرة وبناته وأحفاده.

النجوم يحضرون عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

وحضر من النجوم كل من إلهام شاهين وسيد رجب وليلى علوي ومحمد أبو داوود ومصطفى شعبان وأشرف زكي وفردوس عبدالحميد والمخرج خالد جلال والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و الفنان أحمد سلامة وأيمن عزب ومفيد عاشور.

عزاء عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي

وسبق أن أعلن أحمد أبو زهرة نجل عبد الرحمن أبو زهرة،عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض، وكان الراحل قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا:

بعد الصلح.. محمد رمضان ضيف عمرو أديب في برنامج الحكاية (صور)

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لزينة "أجر خادمة"