تصوير - أحمد مسعد:

سيطرت حالة من الحزن والانهيار على أسرة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، خلال استقبال عزائه المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

انهيار أفراد اسرة عبدالرحمن أبو زهرة

ودخلت إحدى أفراد أسرة عبدالرحمن أبو زهرة في نوبة بكاء مؤثرة لحظة وصولها العزاء، خاصة مع حالة التأثر الشديدة التي سيطرت على الأجواء منذ اللحظات الأولى لبدء العزاء.

شهد عزاء الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، المقام مساء اليوم بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء، أبرزهم فردوس عبدالحميد، أيمن عزب، مفيد عاشور، وغيرهم.

وحرصت أسرة الفنان الراحل على استقبال المعزين داخل مسجد المشير طنطاوي، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على أجواء العزاء.

معاناة عبدالرحمن أبو زهرة مع المرض

يذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عانى كثيرًا مع المرض، وتدهورت حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا..

توافد نجوم الفن على عزاء عبدالرحمن أبو زهرة (صور)

فردوس عبدالحميد وأيمن عزب في عزاء عبدالرحمن أبو زهرة بالتجمع - صور