إعلان

لماذا زار نتنياهو الإمارات سرا خلال حرب إيران؟

كتب : وكالات

08:36 م 13/05/2026 تعديل في 09:30 م

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن نتنياهو أجرى زيارة سرية إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران، والتقى خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال المكتب إن الزيارة أسفرت عن "اختراق تاريخي" في العلاقات بين إسرائيل والإمارات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

رئيس الموساد يزور الإمارات

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع زار الإمارات أيضًا خلال الحرب للمساعدة في تنسيق العمليات العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وشخص مطلع على الأمر أن برنياع زار الإمارات مرتين على الأقل للتنسيق المرتبط بالحرب.

ووصفت الصحيفة تلك الزيارات بأنها مؤشر على تعزز الشراكة بين أبوظبي وتل أبيب، مشيرة إلى أن برنياع أجرى زيارات سرية إلى الدولة الخليجية في مناسبتين منفصلتين خلال شهري مارس وأبريل.

التنسيق الأمني بين الإمارات وإسرائيل

وبحسب التقرير، حافظت الإمارات وإسرائيل على تنسيق أمني وثيق طوال فترة الحرب. كما أكد السفير الأمريكي مايك هاكابي أن إسرائيل أرسلت بطاريات "القبة الحديدية" وعشرات العسكريين إلى الإمارات لتشغيلها والدفاع عن البلاد من الهجمات الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو حرب إيران الإمارات إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: المواطن تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع الأسعار
أخبار مصر

مجدي الجلاد: المواطن تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع الأسعار

"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
أخبار مصر

"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
أخبار المحافظات

بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك
رياضة محلية

قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك
من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
نصائح طبية

من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا