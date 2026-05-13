إعلان

ليلى علوي وسيد رجب وأبو داوود في عزاء عبدالرحمن أبو زهرة - صور

كتب : هاني صابر

08:59 م 13/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي في عزاء عبدالرحمن ابو زهرة (1)
  • عرض 5 صورة
    عزاء عبدالرحمن أبو زهرة (1)
  • عرض 5 صورة
    سيد رجب
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي في عزاء عبدالرحمن ابو زهرة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- أحمد مسعد:

حضر الفنانون سيد رجب وليلى علوي ومحمد أبو داوود، منذ قليل، مراسم عزاء الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وقدم النجوم العزاء لأسرة الراحل نجله أحمد أبو زهرة وبناته وأحفاده.

نجوم الفن في عزاء عبدالرحمن ابو زهرة

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء عبدالرحمن أبو زهرة من بينهم مصطفى شعبان وأيمن عزب وفردوس عبدالحميد ومفيد عاشور وأشرف زكي.

سبق أن أعلن أحمد أبو زهرة نجل عبد الرحمن أبو زهرة،عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

المرض يغيب عبدالرحمن أبو زهرة عن عالمنا

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا:
بعد الصلح.. محمد رمضان ضيف عمرو أديب في برنامج الحكاية (صور)

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لزينة "أجر خادمة"

ليلى علوي سيد رجب محمد ابو داوود عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
نصائح طبية

من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك
رياضة محلية

قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك
بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
أخبار المحافظات

بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
شئون عربية و دولية

تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)
شئون عربية و دولية

قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا