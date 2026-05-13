شهد افتتاح مهرجان كان السينمائي 2026 في دورته الـ79، إطلالات ساحرة للنجوم الرجال على السجادة الحمراء، حيث حرصوا على الظهور بإطلالات أنيقة وكلاسيكية خطفت أنظار الجميع.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات الرجال في مهرجان كان 2026، وفقا لموقعي "eonline" و"pagesix".

آسر ياسين

اختار الفنان آسر ياسين بدلة سوداء كلاسيكية نسقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، وأضاف حذاء أنيق باللون الأسود، ما منح إطلالته لمسة من الجاذبية والأناقة.

هشام جمال

تألق الفنان هشام جمال ببدلة سوداء أنيقة، مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، لتبرز ملامحه بطريقة جذابة وتمنحه حضورا مميزا على السجادة الحمراء.

بيتر جاكسون

المخرج العالمي بيتر جاكسون اعتمد بدلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، ما منح مظهرا مميزا بأسلوب كلاسيكي راقي.

جيمس فرانكو

الممثل والمنتج الأمريكي جيمس فرانكو اختار بدلة كلاسيكية باللون الأزرق، مع قميص أبيض، ونسق اللوك بإكسسوارات مثل النظارة الشمسية وربطة عنق وحذاء متناسق، ليضيف لمسة شبابية وعصرية على إطلالته.

إيليا وود

بينما تألق الممثل والمخرج المكسيكي إيليجاه ببدلة سوداء مع حذاء وربطة عنق بنفس اللون، ما منح إطلالته لمسة من الأناقة الكلاسيكية.

دييجو لونا

أطل الممثل والمنتج الأمريكي ببدلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، ونسق حذاء باللون نفسه، لتجمع إطلالته بين البساطة والفخامة.

