كشفت الفنانة سحر رامي، عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها الراحل حسين الإمام، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت سحر رامي، إن عيد ميلادها ارتبط بذكرى حزينة بعد وفاة زوجها، موضحة "عيد ميلادي قريب وأنا برج الثور، ومن وقت رحيل حسين الإمام اتلغى عيد ميلادي، لأنه جاء من لبنان مخصوص علشان يحتفل معايا، وفي نفس اليوم بعد الظهر توفى، وكان حدث غير متوقع لكنه قضاء ربنا".

وتحدثت عن بداية قصة حبهما، مؤكدة أن علاقتهما بدأت بالتفاهم والانسجام الروحي، قائلة: "أرواحنا اتقابلت وفهمنا بعض، كنت مبهورة بيه واتصدمت بعدين إنه كمان كان مبهور بيا".

سحر رامي تكشف مهارة حسين الإمام في المطبخ

وأضافت، أن الراحل كان يتمتع بشخصية مختلفة ومميزة، مشيرة إلى أنه كان يحب الطهي ويجيد إعداد الطعام، إلى جانب كرمه الشديد، قائلة: "كان بيطبخلي وبيعرف يعمل أكل حلو أوي، وبيطبخ بمزاج".

كما اعترفت بأنها لم تتعافى حتى الآن منذ رحيله، موضحة: "أنا متعافتش لحد النهارد"، بحلم بيه كتير وبكلمه كتير، وأفكاره وآراؤه لسه موجودة جوايا أنا وأولادي".

وعن أبنائها، قالت إن كثيرين يرون فيهم نسخة من والدهم الراحل، مضيفة: "صحابي بيقولولي إني مخلفة 2 حسين الإمام، بيتكلموا بطريقته وبيفكروا زيه".

سحر رامي تكشف سر رشاقتها

وتطرقت سحر رامي إلى سر حفاظها على رشاقتها، مؤكدة أنها تمارس الرياضة يوميا من خلال الرقص بأنواعه المختلفة مثل الزومبا والسالسا والرقص الشرقي، بحسب الأنشطة المتاحة في النادي.

ووصفت الفنان آسر ياسين بأنه بمثابة ابنها البكري، مؤكدة أنه يتمتع بالأخلاق والموهبة والاحترام، وذلك بعد مشاركتها له في رمضان الماضي بمسلسل "اتنين غيرنا".

