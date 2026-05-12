تألق الفنان آسر ياسين وزوجته خلال حضورهما فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

وخطف الثنائي الأنظار وعدسات المصورين فور وصولهما إلى السجادة الحمراء، وظهر آسر ياسين بإطلالة كلاسيكية أنيقة، بينما ظهرت زوجته بفستان بسيط وأنيق لاقى إعجاب الحضور.

تفاصيل افتتاح مهرجان كان

وافتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته هذا العام بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري، المرشح لجائزة السعفة الذهبية ضمن المسابقة الرسمية، والتي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

وتدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928 يعاني من فقدان الإلهام بعد وفاة زوجته، قبل أن يجد نفسه متورطًا في جلسات تحضير أرواح مزيفة تقوده إلى تغيرات في حياته.

