3 رصاصات اغتيال على ثأر بايت..قرار من الجنايات في جريمة العمرانية

قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، تأجيل استئناف "سائق" على حكم إدانته بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل "عامل" رميًا بالرصاص ثأرا لوالده الذي قتل في معركة دامت جنوب الصعيد قبل نحو 7 سنوات. إلى جلسة 7 يونيو المقبل.



وأدانت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان،سائقًا بالسجن المؤبد بينما برأت شقيقه، في واقعة اتهامها بقتل عامل بالعمرانية، ثأرًا لقتله والدهما في معركة عائلية وقعت في صعيد مصر.

وترأس هيئة الدائرة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي علي الزيات، وأسامة محمد الشاذلي جاد الكريم، وحازم حسين عواض الجيزاوي، وبحضور وكيل النائب العام علاء عاطف الإسلامبولي، وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، التي حملت رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6091 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هما "ر. ن" وشقيقه "م. ت"، وفي يوم الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتلا المجني عليه "م. ش" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلاف نشب وثأر ظنًا باطلًا أنه واجب.

3 رصاصات اغتيال على ثأر بايت

وتابعت النيابة العامة أن المتهم الأول "ر. ت"، الذي يعمل سائقًا، باغت المجني عليه بثلاث رصاصات؛ فقأت الأولى رأسه، بينما اخترقت الثانية ظهره، والثالثة فخذه بسلاح ناري كان قد أعده مُسبقًا لهذا الغرض، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه، وذلك حال تقديم المتهم الثاني له المساعدة بسيارة لرصد المجني عليه، وإعدادهما للمخطط على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول حيازة سلاح ناري مُشَشْخَن "مسدس"، و29 طلقة دون ترخيص، مما يُستخدم على السلاح النارى سالف الذكر، دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

التقرير الطبي يكشف جريمة العمرانية

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة الإصابة النارية المفردة بالرأس والصدر والظهر والفخذ، وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة، وتهتك بالمخ والسحايا، وتهتك بالرئة والشريان الأيمن، ونزيف دموي بالمخ وتجويف الصدر والبطن، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة لمعاقبتهما لما أُسند إليهما من اتهام.

اقرأ أيضا:

النيابة العامة في قضية "ثأر العمرانية": الدم يتوارث ويشعل القلوب.. والقاتل: لو رجع بيا الزمن هقتله

3 رصاصات أنهت ثأر عائلي الجيزة.. ما قرار المحكمة في "جريمة العمرانية"؟

الجنايات تعاقب سائقًا بالمؤبد وتبرئ شقيقه في قضية "ثأر العمرانية"

اغتال بريء أمام طفلته دون أن تردعه صرخة براءة.. مرافعة النيابة في قضية "ثأر العمرانية": قتل الرحمة

النيابة العامة في مرافعة قضية "ثأر العمرانية": الأدلة نطقت بلسان الحق









