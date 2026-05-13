دخلت الفنانة بدرية طلبة قوائم "تريند" موقع البحث جوجل، بالتزامن مع دخولها في أزمة جديدة بعد عام من ظهورها عبر مواقع التواصل في إعلان عن أعشاب للنحافة.

وأعلنت بدرية طلبة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن تفاصيل أحدث أزماتها؛ إذ كتبت: "أخلي مسؤوليتي عن (ريفيو) قدمته عن أعشاب للنحافة تزيد الوزن، المسؤولة عنه شرحت لي المكونات على أنها تعطي مفعولاً، وكثير من البنات جربنه وكلمنني وقلن إنه لا يوجد أي مفعول، كما أن سعره مبالغ فيه".

وأضافت: "بلغت صاحبة المنتج بهذا الكلام ولم تهتم، ونزل (الريفيو) على القنوات، يعني المنتج سيصل لأكبر عدد؛ ولذلك أعلنت إخلاء مسؤوليتي وبلغت المحامي ليبدأ في إجراءات ضدها لأنها لم تستجب لطلبي بوقف إذاعة الفيديو الخاص بي، وللعلم هي أعشاب وغير مضرة وليس شرطاً أن أجربها، و(الريفيو) مر عليه سنة ولا يوجد خلاف على (الميزانية/Budget) حتى لا تخرج بعض التعليقات التي لا داعي لها".

وتعد أزمة "أعشاب النحافة" واحدة من سلسلة أزمات ومعارك خاضتها بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار عامين، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

ألفاظ غير لائقة

دخلت بدرية طلبة في مشادة كلامية مع أحد المتابعين خلال بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، تخللتها عبارات اعتُبرت مسيئة، مما أثار موجة من الانتقادات والتفاعل الكبير على مواقع التواصل.

وقامت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة النقيب أشرف زكي، بإصدار قرار بإحالة الفنانة إلى التحقيق بدعوى مخالفة ميثاق الشرف الأخلاقي، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تجاوزات تمس القيم المهنية.

تجاهل العدة

واجهت الفنانة بدرية طلبة هجوماً كبيراً عقب وفاة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، وكانت البداية بشأن عدم التزامها بمدة "عدة" الوفاة.

وردت بدرية، في منشور عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك، موجهة رسالة شديدة اللهجة لكل الذين هاجموها، وكتبت: "عواجيز الفرح ما صدقوا أنشر فيديو على إنستجرام -الذي هو جزء من شغلي- وبدأوا في (الهري) عن الحداد والعدة".

وتابعت: "هل يا ترى الست الموظفة لما زوجها يموت ستلتزم بالعدة والحداد وتترك شغلها؟ لو هي عندها هذا الأوبشن ده إحنا لا، فـ ريحونا من تدخلاتكم البايخة وسيبونا في حالنا".

اتهامات بالقتل

تصاعد الهجوم على بدرية طلبة ووصل إلى حد اتهامها بالتورط في قتل زوجها المخرج الراحل، إلا أنها ردت عبر صفحتها في موقع فيسبوك بنشر صورة للتعليق الذي أثار غضبها، وجاء فيه: "هي موتته.. بدليل أنها رتبت وسافرت لتبعد عنها الشبهة".

وعلقت: "أي دماغ هذه؟ هذه لو دماغ (كُلة) سيكون تفكيرها أنظف من ذلك، لا.. أنتِ تخطيتِ كل التخيلات العفنة المريضة والتهيؤات القذرة".

وردت بدرية على متابع آخر هاجمها قائلة: "لما تظلم بني آدم وأنت لا تعرف ظروفه وتغلط فيه وتسبه وترميه بالباطل وهو لا يعرفك أصلاً ولا ضرك يوماً ما، فأنت شخص مريض نفسياً ومحتاج تتعالج، وحاقد وحاسد وقلبك مليان غل وسواد وناقص تربية وناسي ربنا وجاهل بتعاليم دينك.. العيب فيك".

تجارة أعضاء

وزادت سخونة معارك بدرية طلبة عبر صفحات التواصل قبل خروجها في بث مباشر قائلة: "قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضاءه، ما أنا مافيا بقى أنتم عاايزين مني اية؟ وليه الفيديوهات دي كل شوية؟ أختي النهاردة يتقال لها إني مقبوض عليّ أنا قاعدة في بيتي وقدمت بلاغات للنائب العام ضد أي شخص تحدث عني بالسوء".

وتحدثت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" قائلة: "تسليتي الوحيدة هي (التيك توك)، ومعروف أن العائد اللي بيجيلي بيروح لمؤسستي الخيرية في الإسكندرية. بعد موضوع الزميلة المحترمة وفاء عامر أبتدوأ يدخلوا يهاجموني دون أي سبب بألفاظ مش كويسة، اللي يقولى قتلتِ جوزك، واللي يقول يا (بتاعة الأعضاء) واللي يسأل الكلية بكم".

وأضافت: "كنت باعدي الموضوع و اعمل مش واخدة بالي، لكن لما يدخل حد يسبني في عرضي وعرض بناتي ويتهمني بقتل جوزي كان لازم أرد، وبعدين اللي بيعمل كده مش الشعب المصري، دا معروف مين اللي بيعمل كده، دول شوية مرتزقة إخوان وذباب إلكتروني ولجان وأنا بخاطب دول".

يُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الثانية جنح اقتصادية) قضت في أبريل الماضي ببراءة الفنانة بدرية طلبة من الاتهامات الموجهة إليها بسب الشعب المصري وتعمد الإزعاج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

