الفرح النهاردة.. جيهان الشماشرجي تروج لفيلم "الكلام على إيه" بهذه الطريقة

كتب : سهيلة أسامة

02:23 م 13/05/2026

جيهان الشماشرجي و حاتم صلاح

روجت الفنانة جيهان الشماشرجي لفيلمها الجديد "الكلام على إيه"، والذي بدأ عرضه رسميًا في دور السينما اليوم الأربعاء 13 مايو.

ونشرت جيهان بوستر الفيلم عبر حسابها، وظهرت فيه بفستان زفاف بجانب الفنان حاتم صلاح الذي ارتدى بدلة عريس ويحمل باقة ورد، في مشهد دعائي لافت.

وعلقت قائلة: "النهاردة الفرح، فيلم (الكلام على إيه) دلوقتي في جميع السينمات".

أحداث فيلم "الكلام على إيه"

"الكلام على إيه" عمل كوميدي تدور أحداثه حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة..يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

أبطال فيلم "الكلام على إيه"


ويخوض بطولة فيلم "الكلام على إيه" أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إنتصار، خالد كمال، مصطفى غريب، دنيا سامي، سامي مغاوري، محمود الليثي، عفاف مصطفى، رحمة أحمد فرج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بدوي، وﺇﺧﺮاﺝ ساندرو كنعان.

