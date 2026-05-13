طلب إحاطة بالبرلمان بشأن غرق أجزاء من مرسى معبد فيلة بأسوان

كتب : محمد أبو بكر

02:43 م 13/05/2026

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والسياحة والآثار، بشأن ما شهدته منطقة مرسى معبد فيلة بمحافظة أسوان من ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه.

وأكدت "عبد النبي"، أن ارتفاع منسوب المياه تسبب في غرق أجزاء من المرسى، وأدى إلى إعاقة حركة دخول وخروج السائحين من وإلى المعبد، ما أثار حالة من الاستياء بين العاملين بالقطاع السياحي والزائرين.

ريهام عبد النبي: "الواقعة أثارت مخاوف بشأن صورة المقصد السياحي المصري"

أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة أثارت مخاوف تتعلق بصورة المقصد السياحي المصري أمام الوفود الأجنبية، خاصة أن محافظة أسوان تُعد من أهم المقاصد السياحية والثقافية في مصر.

وأضافت أن استمرار مثل هذه الأزمات قد يؤثر سلبًا على حركة السياحة الوافدة إلى المحافظة.

ريهام عبد النبي: "هناك قصور في التنسيق بين الجهات المعنية"

أكدت النائبة، أن ما حدث يكشف عن وجود قصور واضح في التنسيق بين الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بإدارة مناسيب المياه بالمناطق السياحية والأثرية الحساسة.

وأوضحت أن غياب التنسيق قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً، بما يهدد سلامة المنشآت السياحية والأثرية.

ريهام عبد النبي: "نطالب بآلية تنسيق دائمة لحماية المناطق السياحية"

طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة وضع آلية تنسيق دائمة ومسبقة بين وزارتي الري والسياحة والآثار، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان.

وأكدت أهمية مراجعة خطط الطوارئ الخاصة بالتعامل مع ارتفاع مناسيب المياه في المناطق الأثرية والسياحية.

ريهام عبد النبي: "ضرورة التحقيق ومنع تكرار الأزمة"

شددت النائبة، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة آثار الواقعة، وفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب حدوثها.

كما طالبت بوضع خطة واضحة لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة وصورة مصر السياحية والحضارية.

