تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة تريند محرك البحث جوجل، بعد منشور نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، تحدثت فيه عن منتج أعشاب للتخسيس سبق أن روجت له.

وأعلنت بدرية نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولة عن المنتج، موضحة أن نتائجه لم تكن كما تم الترويج لها.

تعليق بدرية طلبة



وكتبت في منشورها: "بخلي مسئوليتي عن ريفيو عملته عن أعشاب للنحافة بيزود الوزن، المسئولة عنه شرحت لي المكونات على إنها بتعمل مفعول، وكتير بنات جربوه وكلموني قالوا مفيش أي مفعول ومبالغ في سعره".

وأضافت: "بلغت صاحبة المنتج بالكلام ده ولم تهتم، ونزل الريفيو على القنوات، يعني المنتج هيوصل لأكبر عدد، علشان كده نزلت إني بخلي مسئوليتي، وبلغت المحامي يبدأ في إجراءات ضدها لأنها لم تستجب لطلبي بوقف إذاعة الريفيو الخاص بي".

وتابعت: "وللعلم دي أعشاب وغير مضرة، ومش شرط أجربها، والريفيو بقاله سنة، مفيش اختلاف على بدجت، علشان بس بعض التعليقات اللي ملهاش لازمة".

آخر أعمال بدرية طلبة



يُذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة كان مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض عام 2025، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم ونيكول سابا وصلاح عبدالله ومنة عرفة.

