وصل النجوم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وهاني رمزي ووفاء عامر، منذ قليل، مراسم عزاء المطرب الكبير هاني شاكر أمير الغناء العربي لتقديم واجب العزاء لزوجته نهلة توفيق وابنه شريف.

نجوم الفن في عزاء هاني شاكر

وتوافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بالشيخ زايد كان من بينهم ليلى علوي وأحمد خالد صالح وهيفاء وهبي وأحمد خالد صالح والموسيقار هاني مهنا.

وفاة هاني شاكر في باريس

ورحل هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس بفرنسا، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

