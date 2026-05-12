20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

كتب : منال الجيوشي

03:10 م 12/05/2026 تعديل في 03:19 م
    الفنان اشرف زكي
    الفنان هاني كمال
    الفنان جما عبدالناصر يشارك في الجنازة (2)
    الفنان جما عبدالناصر يشارك في الجنازة (1)
    الفنانة سلوى محمد علي في الجنازة
    ايمن عزب في جنازة عبدالرحمن ابو زهرة
    ايهاب فهمي
    جانب من الحضور
    جمال عبدالناصر
    جنازة الفنان الكبير عبدالرحمن ابوزهرة
    جنازة الفنان عبدالرحمن ابو زهرة (2)
    محمد رياض
    مفيد عاشور
    وصول الجثمان للمسجد
    وصول الجثمان
    سلوى محمد علي
    وفاء مكي في الجنازة
    وفاء مكي في جنازة ابوزهرة
    وفاء مكي

تصوير- هاني رجب:

شيعت اليوم الثلاثاء، جنازة الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، والتي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جنازة عبدالرحمن أبوزهرة

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن، أبرزهم أشرف زكي نقيب الممثلين، إيهاب فهمي، جمال عبدالناصر، وفاء مكي، رشوان توفيق، مفيد عاشور، سلوى محمد علي، أيمن عزب.

وصية الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ومر جثمان الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة، تنفيذا لوصيته.

وفاة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ورحل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 92 عاما، ويقام عزاء الفنان الراحل مساء غد الأربعاء.

أبرز أعمال الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

وقدم الفنان عبدالرحمن أبوزهرة أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها "لن أعيش في جلباب أبي"، "عمر بن عبدالعزيز"، "أرض الخوف"، "النوم في العسل"، "السيرة الهلالية"، "الوسية"، وغيرها من الأعمال.

