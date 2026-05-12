أبرزهم وفاء مكي وأيمن عزب.. نجوم الفن يشاركون في جنازة عبدالرحمن أبوزهرة

بعد طرده من عزاء هاني شاكر.. حسن الهلالي يثير الجدل بجنازة عبدالرحمن أبو

قبل حفل الافتتاح.. 25 صورة لنجوم مصريين حضروا فعاليات مهرجان كان في دورات

تصوير- هاني رجب:

شيعت اليوم الثلاثاء، جنازة الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، والتي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جنازة عبدالرحمن أبوزهرة

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن، أبرزهم أشرف زكي نقيب الممثلين، إيهاب فهمي، جمال عبدالناصر، وفاء مكي، رشوان توفيق، مفيد عاشور، سلوى محمد علي، أيمن عزب.

وصية الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ومر جثمان الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة، تنفيذا لوصيته.

وفاة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ورحل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 92 عاما، ويقام عزاء الفنان الراحل مساء غد الأربعاء.

أبرز أعمال الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

وقدم الفنان عبدالرحمن أبوزهرة أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها "لن أعيش في جلباب أبي"، "عمر بن عبدالعزيز"، "أرض الخوف"، "النوم في العسل"، "السيرة الهلالية"، "الوسية"، وغيرها من الأعمال.

اقرأ أيضا:

أبرزهم وفاء مكي وأيمن عزب.. نجوم الفن يشاركون في جنازة عبدالرحمن أبوزهرة

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2026/5/12/2986884

يسرا اللوزي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة: "ترك بصمة جميلة في الفن المصري"

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2026/5/12/2986891