شهد العرض الخاص لفيلم "أسد"، الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء، ظهور طائرة درون ضخمة حملت البوستر الدعائي للعمل، في لفتة مميزة خطفت أنظار الحضور.

حضور نجوم الفن العرض الخاص لفيلم "أسد"

وحضر الفنان محمد رمضان العرض الخاص لفيلمه "أسد" برفقة أولاده، كما شارك عدد من أبطال العمل، من بينهم رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، وعلي قاسم.

كما شهد العرض حضور الإعلامية سهير جودة، والمخرج خالد يوسف، والفنانة جهاد حسام الدين، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام.

مؤتمر فيلم "أسد"

وكان محمد رمضان قد ظهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، الذي أقامته الشركة المنتجة، وتحدث عن كواليس العمل، كما كشف ملامح مشروعه الدرامي الجديد المقرر عرضه في رمضان 2027، إلى جانب حديثه عن مسلسل "الأسطورة" وكونه الأعلى أجرًا.

أبطال فيلم "أسد"

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة.

والفيلم من تأليف محمد دياب، وخالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.





