جامعة الدول العربية تطالب بالإفراج الفوري عن البحارة المصريين

كتب : محمد جعفر

07:16 م 12/05/2026

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات جريمة اختطاف ناقلة نفط على متنها ثمانية بحارة مصريين، فضلاً عن بحارة من جنسيات أخرى أثناء ابحارها في المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية واقتيادها قسراً إلى المياه الإقليمية الصومالية في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة وضمان سلامتهم والتعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تضامن الأمين العام الكامل مع القاهرة ومع جميع البحارة المختطفين، ومثمناً التحركات الدبلوماسية المصرية لتحرير البحارة وضمان سلامتهم مؤكداً على أن أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن جزء من الأمن القومي العربي وأي تهديد له يمس مصالح الدول العربية كلها.

