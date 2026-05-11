بـ أكثر من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان فلك ابنة باسل سماقية

تألقت فلك باسل سماقية بإطلالة ساحرة خلال حفل زفاف شقيقتها، حيث جذبت الأنظار بفستان طويل باللون الذهبي. الفستان تميز بقصة الكب الأنيقة ونقوش ورود مزينة بالترتر اللامع، ما أضفى على إطلالتها لمسة فخامة وجاذبية.

فستان من توقيع دار "Oscar de la Renta"

ارتدت فلك باسل فستانها من دار الأزياء العالمية "Oscar de la Renta"، ويبلغ سعره 1,276,105 جنيه مصري.

مكياج وتسريحة شعر أنيقة

اختارت فلك مكياجا ناعما بدرجات النيود، ليبرز جمال ملامحها الطبيعي، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين أضفت لمسة من الرقي والبساطة على إطلالتها.

المجوهرات تكمل الإطلالة

أكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات فاخرة، مكونة من قلادة وحلق.

ما سر أناقة الفستان الذهبي وتألقه في المناسبات؟

وفقا لموقع "Vocal"، يمنح ارتداء فستان باللون الذهبي المرأة إطلالة فاخرة وجذابة تبرز حضورها في أي مناسبة، وهذا اللون أيضا يعكس الفخامة والأناقة ويجذب الأنظار بسرعة.

كما يتميز بسهولة تنسيقه مع مجوهرات وإكسسوارات ذهبية، ما يجعله خيارا مثاليا لحفلات الزفاف والسهرات الرسمية.

