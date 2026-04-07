أعلنت جمعية محبي فريد الأطرش وفاة السيدة سلوى القدسي، خطيبة الفنان الراحل فريد الأطرش، مساء أمس الإثنين في منزلها.

وكشفت الجمعية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" عن الوفاة، وكتبت: "توفيت أمس إلى رحمة الله مدام سلوى القدسي، خطيبة الموسيقار فريد الأطرش، الساعة 10 مساءً في منزلها ببيروت عن عمر يناهز 87 عامًا".

من هي سلوى القدسي؟

- سيدة لبنانية، حملت لقب "القدسي" من زوجها السابق الطبيب اللبناني نور الدين القدسي.

- ليست شقيقة نهلة القدسي (زوجة الموسيقار محمد عبدالوهاب)؛ إذ تعود أصول "نهلة" إلى مدينة حلب السورية، وحملت الجنسية الأردنية.

- ارتبطت سلوى القدسي بالموسيقار فريد الأطرش في السبعينيات بعد طلاقها.

- كانت تصغر الموسيقار الراحل فريد الأطرش بـ 30 عامًا.

- دخلت سلوى القدسي، بعد وفاة فريد الأطرش وتحديدًا عام 1975، في نزاع قضائي حول ميراثه بعد ظهور عقد زواج عرفي جمعها به.

- تعرضت الراحلة لهجوم من فؤاد الأطرش (شقيق الموسيقار الراحل) وسكرتيره دينيس جبور، وحاولت إثبات صحة زواجها أمام المحاكم في لبنان ومصر.

- طاردتها الاتهامات حول صحة الزواج بدعوى أنها مسلمة الديانة، في حين تردد أن فريد الأطرش حتى يوم رحيله كان محسوبًا على الطائفة الدرزية.

- أكدت سلوى القدسي في تصريحات لها أن فريد الأطرش توفي بين يديها في مستشفى الحايك ببيروت، قبل تنفيذ وصيته بالدفن في البساتين بالقاهرة في ديسمبر 1974.

