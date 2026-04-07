إعلان

وداع سلوى القدسي.. "خطيبة فريد الأطرش" التي طاردتها الشائعات

كتب : مصطفى حمزة

04:17 م 07/04/2026 تعديل في 04:50 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جمعية محبي فريد الأطرش وفاة السيدة سلوى القدسي، خطيبة الفنان الراحل فريد الأطرش، مساء أمس الإثنين في منزلها.

وكشفت الجمعية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" عن الوفاة، وكتبت: "توفيت أمس إلى رحمة الله مدام سلوى القدسي، خطيبة الموسيقار فريد الأطرش، الساعة 10 مساءً في منزلها ببيروت عن عمر يناهز 87 عامًا".

من هي سلوى القدسي؟

- سيدة لبنانية، حملت لقب "القدسي" من زوجها السابق الطبيب اللبناني نور الدين القدسي.

- ليست شقيقة نهلة القدسي (زوجة الموسيقار محمد عبدالوهاب)؛ إذ تعود أصول "نهلة" إلى مدينة حلب السورية، وحملت الجنسية الأردنية.

- ارتبطت سلوى القدسي بالموسيقار فريد الأطرش في السبعينيات بعد طلاقها.

- كانت تصغر الموسيقار الراحل فريد الأطرش بـ 30 عامًا.

- دخلت سلوى القدسي، بعد وفاة فريد الأطرش وتحديدًا عام 1975، في نزاع قضائي حول ميراثه بعد ظهور عقد زواج عرفي جمعها به.

- تعرضت الراحلة لهجوم من فؤاد الأطرش (شقيق الموسيقار الراحل) وسكرتيره دينيس جبور، وحاولت إثبات صحة زواجها أمام المحاكم في لبنان ومصر.

- طاردتها الاتهامات حول صحة الزواج بدعوى أنها مسلمة الديانة، في حين تردد أن فريد الأطرش حتى يوم رحيله كان محسوبًا على الطائفة الدرزية.

- أكدت سلوى القدسي في تصريحات لها أن فريد الأطرش توفي بين يديها في مستشفى الحايك ببيروت، قبل تنفيذ وصيته بالدفن في البساتين بالقاهرة في ديسمبر 1974.

أحدث الموضوعات

أخبار

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

اقتصاد

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

