تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، طرح عدد محدود من تذاكر مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

موعد كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، ويأتي منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تذاكر مباريات مصر في كأس العالم

طرح الاتحاد المصري، عدد محدود من تذاكر مباريات المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم 2026، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

1. التذاكر مخصصة للجماهير المصرية فقط ولا تعد مستنداً للحصول على تأشيرات الدخول للدول المستضيفة

2.الحد الأقصى للتخصيص (4) تذاكر للفرد لكل مباراة.

3.يتم تخصيص التذاكر وفقًا لأسبقية سداد قيمتها وقيمة التذاكر غير مرتدة والأولوية للذين يحملون تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية .

4. يستقبل الاتحاد طلبات الحجز والسداد بمقره بمدينة 6 أكتوبر يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

5. يقوم الراغب في الحجز بتعبئة طلب شراء التذاكر وفقًا لبيانات جواز السفر، والحصول على إذن دفع.

6. يتم سداد قيمة التذاكر بالدولار الأمريكي من خلال الحساب البنكي للاتحاد، تمهيدًا لتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم .

7.تتم إجراءات الحجز والسداد خلال الفترة من 14 أبريل الحالي وحتى 24 من الشهر نفسه، أو حتى نفاد التذاكر، أيهما أقرب.

8.سيتم إرسال التذاكر المشتراة على البريد الإلكتروني الشخصي لمشتري التذكرة.

9.تطبق جميع الشروط والأحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تذاكر المباريات.

أسعار تذاكر مباريات مصر في كأس العالم

تصل سعر تذكرة مباريات منتخب مصر في دور المجموعات إلى 550 دولارا (نحو 30 ألف جنيه)، وجاءت أسعار التذاكر المطروحة كالآتي:

مباراة بلجيكا - مصر

الدرجة الأولى : 550 دولاراً

الدرجة الثانية : 440 دولاراً

الدرجة الثالثة : 200 دولار

مباراة نيوزيلاندا – مصر

الدرجة الأولى : 500 دولاراً

الدرجة الثانية : 420 دولاراً

الدرجة الثالثة : 155 دولاراً

مباراة مصر - إيران

الدرجة الأولى : 550 دولاراً

الدرجة الثانية : 440 دولاراً

الدرجة الثالثة : 200 دولار.

