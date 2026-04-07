احتفل النجم المغربي سعد لمجرد بعيد ميلاده في أجواء عائلية، بمشاركة زوجته وعدد من الأصدقاء والمقربين، حيث سادت أجواء من البهجة والاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

وشارك سعد لمجرد جمهوره لحظات من الاحتفال عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة، وحرصه على توجيه رسالة شكر لكل من شاركه الفرحة، سواء بالحضور أو عبر التهاني.

سعد لمجرد يوجه رسالة شكر

وكتب سعد لمجرد: "شكراً من القلب لوالديّ العزيزين حفظهما الله، ولزوجتي حبيبة قلبي وأهلها وأحبابها، ولأهلي وأصدقائي، ولجمهوري الغالي، وكل من هنّأني بعيد ميلادي، وصلتني محبتكم وشعرت بصدقها، امتناني لكل من شاركني هذه اللحظة، محبتكم تكفيني وتشرفني".

كما وجّه تحية خاصة إلى صديقه محسن تيزاف، قائلا: "تحية خاصة لأخي وصديقي محسن تيزاف، الذي شاركني فرحة عيد ميلادي، وكل عام وهو بألف خير، أتمنى لكم الصحة والعافية والرضا والنجاح".

وتفاعل عدد كبير من جمهور سعد لمجرد مع منشوره، متمنين له دوام النجاح والسعادة.

آخر أغاني سعد لمجرد

وكانت آخر أغاني الفنان سعد لمجرد بأغنية "ريسكينا" التي طرحها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت نسب مشاهداتها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة خلال أشهر.

