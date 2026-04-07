إعلان

سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية مميزة (صور)

كتب : معتز عباس

08:34 م 07/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المطرب سعد لمجرد
  • عرض 6 صورة
    سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده رفقة أصدقائه (2)
  • عرض 6 صورة
    سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده رفقة أصدقائه (1)
  • عرض 6 صورة
    سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده رفقة زوجته واصدقائه
  • عرض 6 صورة
    سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده رفقة أصدقائه (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل النجم المغربي سعد لمجرد بعيد ميلاده في أجواء عائلية، بمشاركة زوجته وعدد من الأصدقاء والمقربين، حيث سادت أجواء من البهجة والاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

وشارك سعد لمجرد جمهوره لحظات من الاحتفال عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة، وحرصه على توجيه رسالة شكر لكل من شاركه الفرحة، سواء بالحضور أو عبر التهاني.

سعد لمجرد يوجه رسالة شكر

وكتب سعد لمجرد: "شكراً من القلب لوالديّ العزيزين حفظهما الله، ولزوجتي حبيبة قلبي وأهلها وأحبابها، ولأهلي وأصدقائي، ولجمهوري الغالي، وكل من هنّأني بعيد ميلادي، وصلتني محبتكم وشعرت بصدقها، امتناني لكل من شاركني هذه اللحظة، محبتكم تكفيني وتشرفني".

كما وجّه تحية خاصة إلى صديقه محسن تيزاف، قائلا: "تحية خاصة لأخي وصديقي محسن تيزاف، الذي شاركني فرحة عيد ميلادي، وكل عام وهو بألف خير، أتمنى لكم الصحة والعافية والرضا والنجاح".

وتفاعل عدد كبير من جمهور سعد لمجرد مع منشوره، متمنين له دوام النجاح والسعادة.

آخر أغاني سعد لمجرد

وكانت آخر أغاني الفنان سعد لمجرد بأغنية "ريسكينا" التي طرحها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت نسب مشاهداتها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة خلال أشهر.

نجوم الفن عيد ميلاد سعد لمجرد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

16 ضحية بين قتيل ومصاب.. ميراث الـ 100 فدان يشعل نار الدم في قرية بأسيوط
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟