يوم السبت من أيام الأسبوع السبعة، ويتميز بأنه نهاية الأسبوع، حيث يرتاح الناس بعد ستة أيام من العمل، لكن هل تعلم لماذا سُمي بهذا الاسم؟

ما هو أصل اسم يوم السبت؟



وفقا لموقع "dictionary"، سُمي يوم السبت على اسم الإله الروماني ساتورن، إله الزراعة والزوال والثروة والتحرر، ويعد معبد زحل في روما بإيطاليا أحد أبرز المعالم السياحية التي تخلد ذكراه حتى اليوم.

تعود كلمة "السبت" في اللغة الإنجليزية إلى اللاتينية Sāturnī diēs والتي تعني "يوم زحل"، ثم تحولت عبر الإنجليزية القديمة والوسطى إلى Saternesdæg وSaturdai قبل أن تستقر على شكلها الحالي.

هل يوم السبت له أسماء مختلفة حول العالم؟



في اليابان يُعرف يوم السبت باسم "يوم الأرض"، ويُطلق على كوكب زحل هناك اسم "نجم الأرض"، وفي كوريا، يشير التقليد إلى يوم السبت بنفس الاسم، لكنه يختلف تماما عن الاحتفالات الغربية.

أما ألمانيا، تستخدم اسمي "Samstag وSonnaband"، الأول يعود جذره إلى اليونانية القديمة، والثاني يعني "اليوم الذي يسبق الأحد".

لماذا يُعتبر السبت يوما مميزا للتلفزيون؟



ارتبط يوم السبت عالميا بالبرامج الترفيهية والمسابقات، في الولايات المتحدة، يُعرض برنامج الكوميديا الساخرة الشهير "ساترداي نايت لايف"، بينما في المملكة المتحدة تُبث برامج المسابقات والترفيه الخفيف لجذب المشاهدين في نهاية الأسبوع.

كيف أثر الرومان على أسماء أيام الأسبوع؟



اعتمد الرومان نظام الأسبوع ذي الأيام السبعة بعد البابليين، وأطلقوا أسماء الأيام على الكواكب والآلهة، بينما استبدلت اللغات الجرمانية والنوردية معظم هذه الأسماء بأسماء محلية، بقي اسم يوم السبت على ارتباطه بـ زحل دون تغيير، مما يعكس التأثير الروماني الطويل على اللغة الإنجليزية.

ما هو عيد ساتورناليا؟



يرتبط الإله ساتورن ارتباطا بالزراعة والخصوبة والثروة والاحتفالات، وكان ساتورناليا مهرجانا يُحتفل به في ديسمبر في روما القديمة، ويُعرف بالمرح والاحتفال الصاخب، ليعكس روح الإله الذي يحمل اسمه يوم السبت.

ماذا يفعل الأطفال يوم السبت في السويد؟



وفقا لموقع "thefactsite"، في السويد، يوم السبت اليوم الوحيد الذي يُسمح فيه للأطفال الصغار بتناول الحلوى، ما يجعله يوما مميزا لهم بين أيام الأسبوع.

كيف يبدو السبت على شاشات التلفزيون؟



في العالم الغربي، يُخصص صباح يوم السبت لبرامج الأطفال، بينما تُعرض في المساء برامج تستهدف العائلات، هذا يعكس الطبيعة المتنوعة لليوم بين الترفيه الصباحي والبرامج المسائية لجميع أفراد الأسرة.

لماذا يُعرف السبت بليلة الحفلات؟



تفتح معظم الحانات والنوادي والمطاعم أبوابها لفترة أطول ليلة السبت، ما يجعلها ليلة الحفلات المعتادة للأشخاص بعد أسبوع عمل طويل، حيث يخرج الجميع للاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية.

ما الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسبت؟



يوم السبت الأكثر شيوعا لإقامة مباريات كرة القدم المحلية في المملكة المتحدة، إذ يستفيد اللاعبون والمشجعون من عطلة نهاية الأسبوع لحضور المباريات.

ما المناسبات التلفزيونية الكبرى في يوم السبت؟



لطالما بُث نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، وهي أطول مسابقة غنائية تلفزيونية دولية سنوية، يوم السبت منذ بدايتها عام 1956، ما يجعل هذا اليوم مرتبطا بالاحتفالات الموسيقية الكبرى في العالم الغربي.

هل شهد السبت أحداثا مأساوية؟



أُطلق على هذا اليوم لقب "السبت الأسود" بعد بداية سلسلة من حرائق الغابات المدمرة والمميتة في ولاية فيكتوريا بأستراليا في 7 فبراير 2009، والتي تعتبر أسوأ كوارث حرائق الغابات في تاريخ البلاد.

