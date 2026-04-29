أثار الفنان أمير عيد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر قيامه بحركة وُصفت بأنها غير لائقة خلال عزاء والد طليقته، حيث اعتبر البعض أن تصرفه تجاه المصورين كان غير مناسب لطبيعة الموقف.

موعد عزاء والد طليقة أمير عيد

ويقام حاليًأ عزاء المهندس المعماري عمر الفاروق والد طليقة أمير عيد اليوم الأربعاء 29 أبريل، داخل مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، بحسب ما أعلنت الفنانة التشكيلية ليلى فاروق ابنته.

وفاة والد طليقة أمير عيد

وكانت ليلى قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها، حيث كتبت: "والدي في ذمة الله، صلاة الجنازة ستقام بمسجد السيدة نفيسة"، قبل أن يُشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وشهدت مراسم الجنازة حضور طليقها الفنان أمير عيد، الذي حرص على مساندتها في هذا الظرف الإنساني، رغم انفصالهما، في لفتة لاقت تقديرًا واسعًا من الجمهور.

كايروكي تؤجل حفلها

أعلن فريق كايروكي، تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الجمعة المقبل الموافق 4 أكتوبر، بسبب وفاة والدة قائد الفريق الفنان أمير عيد.

