تقلل خطر السرطان.. 5 أطعمة تتفوق على السبانخ في مضادات الأكسدة

كتب : سيد متولي

10:00 م 29/04/2026

في ظل نمط الحياة الحديث، يتعرض الجسم يوميا لعوامل قد تنتج ما يعرف بالجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تلحق ضررا بالخلايا مع مرور الوقت، وقد تحولها إلى سرطانية، وهنا يأتي دور مضادات الأكسدة، التي تعمل كخط دفاع أساسي لتقليل هذا التأثير ودعم صحة الجسم بشكل عام، والحماية من الأورام.

ورغم أن البعض يربط مضادات الأكسدة بأطعمة محددة مثل السبانخ، فإن مصادرها الغذائية متنوعة وتشمل خيارات بسيطة ومتوفرة يوميا، بحسب موقع هيلث المعني بالصحة.

هل البرقوق المجفف مفيد للجسم؟


يمتاز البرقوق المجفف بقدرته على تقليل الإجهاد التأكسدي، ما يجعله خيارا مفيدا خاصة مع التقدم في العمر.

فوائد التفاح للجسم


يحتوي التفاح على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز المناعة، إلى جانب دوره في تحسين الهضم بفضل الألياف.

تأثير الكرنب على الجسم


الكرنب من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، ويساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة بفضل محتواه المتوازن من الفيتامينات والمعادن.

هل الجوز مفيد للجسم؟


يحتوي الجوز على دهون صحية ومركبات نباتية تعزز صحة القلب والدماغ، إضافة إلى مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية.

تأثير التوت على الجسم


التوت بأنواعه المختلفة، خاصة الداكنة، من أغنى المصادر بمضادات الأكسدة، ويساهم في دعم صحة الأوعية الدموية وتحسين الأداء الذهني، كما يمد الجسم بفيتامين سي.

