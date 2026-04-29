إعلان

عارفة عبد الرسول تكشف تفاصيل نجاة ابنها من حادثين خلال شهر (صور)

كتب : معتز عباس

08:04 م 29/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سيارة حسن مصطفى درويش بعدما تهشمت
  • عرض 4 صورة
    تهشم سيارة حسن مصطفى درويش نجل الفنانة عارفة عبدالرسول
  • عرض 4 صورة
    تهشم سيارة حسن مصطفى درويش نجل الفنانة عارفة عبدالرسول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن تعرض نجلها لحادث خطير، بعدما سقطت شرفة أحد العقارات على سيارته سيدي بشر بالإسكندرية، ما أدى إلى تحطمها بشكل كامل.

تفاصيل حادث نجل عارفة عبدالرسول

وأوضحت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" نجلها حسن مصطفى درويش كان متواجدًا بالقرب من السيارة وقت وقوع الحادث، أثناء انتظاره طفله، إلا أنه نجا دون أي إصابات تُذكر رغم شدة الواقعة.

وأضافت أن نجلها لم يتعافَ بعد من صدمة حادث سابق، حيث اندلع حريق داخل ورشته منذ أسابيع قليلة، لكنه تمكن من الخروج سالمًا دون أذى.

وعلّقت عارفة عبد الرسول على تكرار حوادث نجلها قائلة: "ولسه من شهر ورشته ولعت ونجا من النار بأعجوبه، الحمد لله".

مسلسل اللعبة 5

وتشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في دراما الصيف بمسلسل "اللعبة 5"، الذي يعرض على قناة MBC مصر و شاهد.

مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد، أحمد فتحى، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وسامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، والعديد من ضيوف الشرف من بينهم مصطفى أبوسريع وإسماعيل فرغلى.. ويشرف على كتابة المسلسل فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وحقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023.

أحدث الموضوعات

إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
وزير العدل: توحيد دعاوى النفقة وإعفاؤها من الرسوم القضائية في قانون الأسرة
أخبار مصر

وزير العدل: توحيد دعاوى النفقة وإعفاؤها من الرسوم القضائية في قانون الأسرة
أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط" في الأفراح
أخبار

أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط" في الأفراح
ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من ابنة محمود الخطيب بعد الهجوم على
رياضة محلية

"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من ابنة محمود الخطيب بعد الهجوم على

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

