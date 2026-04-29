الإمارات وقطر تثبتان سعر الفائدة على خطى الفيدرالي الأمريكي

كتب : منال المصري

10:35 م 29/04/2026

البنك المركزي الإماراتي

قرر البنكان المركزيان الإماراتي والقطري اليوم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على خطي قرار البنك المركزي الأمريكي اليوم.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في اجتماعه اليوم تثبيت سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة على التوالي عند 3.5% و3.75%.

أبقى مصرف الإمارات المركزي الإماراتي سعر الفائدة غند 3.65% فيما ثبت المركزي القطري سعر الفائدة عند 3.85% على الإيداع و4.35% على الإقراض.

لماذا تثبت الإمارات وقطر سعر الفائدة؟

تتوافق البنوك الخليجية مع قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة بسبب ارتباط تجارة النفط بالدولار وتجنبا لوجود تأثير على عقودهم المستقبلية.

لماذا ثبت الفيدرالي لسعر الفائدة؟

فضل البنك المركزي الأمريكي تعديل مسار خفض سعر الفائدة التي بداها العام الماضي إلى تثبيتها وسط ضغوط تضخمية مرتقبة بسبب قرارات ترامب للرسوم الجمركية والتبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على أسعار البنزين والسولار.

الإمارات قطر الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة

