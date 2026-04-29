باسم سمرة يثير الجدل من جديد.. ماذا قال عن أحمد مالك وتامر حسني وعصام عمر

كتب : معتز عباس

09:16 م 29/04/2026

باسم سمرة

أثار الفنان باسم سمرة حالة من الجدل بعد تصريحاته الجريئة عن عدد من نجوم الوسط الفني، خلال ظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث وجه نصائح مباشرة وصريحة لعدد من الفنانين.

ونستعرض في التقرير التالي ماذا قال باسم سمرة عن الجيل الجديد من نجوم الفن، ليخرج في لقاء تلفزيوني ويحاول توضيح أسباب حديثه وتوجيه تلك النصائح

النصيحة الأولى كانت لـ طه دسوقي وعصام عمر

"طه دسوقي جميل وطيب هو وعصام شطار لكن خايفين مش عايزين يتكلموا مع الناس اوز يظهروا في برامج كتير كلامهم يتفهم بشكل غلط خايفين يغلطوا او يقولوا حاجات تتاخد عليهم، طيب ما تغلط يا عم ما كلنا بنغلط ونصلح ونجود”، مؤكدًا أنه يراهن عليهم ويتمنى لهم التوفيق".

كما وجه رسالة للفنان أحمد مالك قائلًا: "لازم يتواضع ويركز ويبقى ألذ من كده".

بينما علق على أحمد غزي بقوله: "قمر بس لسه مستواش محتاج يشتغل على نفسه ويقرأ روايات ويتفرج على أفلام وياخد ورش تمثيل".

أما عن النجم أحمد السقا، فقال: "اتاخر في النقلة بتاعت الراجل الناضج خلاص خلصنا مرحلة الشباب والأكشن عايزين بقى نشوف حاجات تانية”، فيما كشف عن حبه للفنان محمد رمضان قائلًا: “أنا محمد بحبه لو فيه فرصة معاه نشتغل في رمضان وقتها مصر كلها هتعرف".

وعقب إثارة الجدل، خرج باسم سمرة في تصريحات لبرنامج" ET بالعربي" ليؤكد: "أنا مش بغلط في حد أنا بحب زمايلي جدا وساعات بحاول أقول رأيي كصديق اقولها بحب مش بحاول أذي أو أجرح حد وهما كلهم صحابي".

آخر أعمال باسم سمرة في رمضان

شارك الفنان باسم سمرة بطولة مسلسل "عين سحرية" الذي يضم نخبة من النجوم وهم: عصام عمر، ومحمد علاء، وسما إبراهيم، وجنى الأشقر. والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود.

محمود سعد: لا وصاية على الناس في أنظمتهم الغذائية.. وهذا رأيي في قانون
محمود سعد: لا وصاية على الناس في أنظمتهم الغذائية.. وهذا رأيي في قانون
تقلل خطر السرطان.. 5 أطعمة تتفوق على السبانخ في مضادات الأكسدة
تقلل خطر السرطان.. 5 أطعمة تتفوق على السبانخ في مضادات الأكسدة
"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي
ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي
قبل انطلاق تصويره.. أزمات واجهت مسلسل "طاهر المصري" لـ خالد النبوي
قبل انطلاق تصويره.. أزمات واجهت مسلسل "طاهر المصري" لـ خالد النبوي

