كشف الفنان أحمد بهاء مؤسس فرقة شارموفرز، تفاصيل مشاركته في مسلسل "الفرنساوي" الذي يعرض حاليا على منصة يانجو بلاي وهو من بطولة عمرو يوسف.

تفاصيل شخصية أحمد بهاء بمسلسل "الفرنساوي"

ويجسد أحمد بهاء خلال الأحداث دور"دومة" وهي شخصية غامضة ذات طابع شرير، تحمل العديد من الأسرار والخبايا، والتي من المقرر أن تتكشف تدريجيا مع تصاعد وتيرة الأحداث في الحلقات المقبلة، في إطار درامي مشوق يعتمد على عنصر المفاجأة.

وأكد أحمد بهاء في تصريحات صحفية، أن شخصية "دومة" ستفاجئ الجمهور خلال الحلقات القادمة، موضحا أن الدور يحمل أبعادا مختلفة وغير تقليدية، معربا عن سعادته بالتعاون مع النجم عمرو يوسف وباقي فريق العمل، مشيرا إلى أن الأجواء داخل التصوير كانت ممتعة ومليئة بالحماس.

وتأتي مشاركة أحمد بهاء في المسلسل بعد مشاركته بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي قدم خلاله شخصية "كارم" إلى جانب الفنان عصام عمر.

أحداث مسلسل الفرنساوي وأبطاله

مسلسل "الفرنساوي"تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي يمزج بين الجريمة والعدالة، حول محامٍ يُدعى "خالد مشير"، يتمتع بذكاء حاد وقدرة على استغلال الثغرات القانونية لصالح موكليه، حيث لا يسعى دائمًا إلى كشف الحقيقة بقدر ما يوظف القانون بمهارة لتحقيق المكاسب في القضايا التي يتولاها.

وتتغير مجريات الأحداث بشكل جذري عندما يجد المحامي نفسه متهمًا في قضية قتل حبيبته السابقة، ليبدأ مسارًا مختلفًا تمامًا، يتحول فيه من مدافع عن القانون إلى متهم يطارده الخطر، في محاولة لإثبات براءته وكشف مؤامرة معقدة تستهدف تاريخه وسمعته، في صراع يجمع بين البُعد الإنساني والتشويق القانوني.

المسلسل مكون من 10 حلقات، وهو من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، كل من جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد بهاء، سامي الشيخ، وإنجي كيوان، وجنا الأشقر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد.

