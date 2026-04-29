إصابة 4 أشخاص في حادث دهس أمام مسجد الأباصيري ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:39 م 29/04/2026

إسعاف

أُصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث دهس بعدما صدمتهم سيارة مسرعة أمام مسجد الأباصيري بمدينة بني سويف، ما أسفر عن وقوع إصابات بين كسور وجروح وسحجات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من المواطنين في محيط مسجد الأباصيري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة: "ملك م. م."، 18 عامًا، مقيمة بشارع الروضة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات، و"أحمد ع. م."، 38 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات وجرح قطعي بالرأس بطول 4 سم، و"عاصم م. ع."، 13 عامًا، مقيم بمنطقة الغمراوي، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"كريم ف. ع."، 18 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي ببني سويف لتلقى الإسعافات اللازمة والفحوصات الطبية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دهس بني سويف مديرية أمن بني سويف مسجد الأباصيري

