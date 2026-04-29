تقدمت "غادة.م"، 31 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج استمر 4 سنوات، مؤكدة أنها لم تعد تتحمل تصرفات زوجها، بعدما ظل يضغط عليها بشكل مستمر للحصول على قرض بنكي باسمها لتمويل مشروع خاص به.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من "محمد.ع"، 36 عامًا، بعد ارتباط تقليدي، وكان يعمل موظفًا بإحدى الشركات الخاصة، وأوهم أسرتها بأنه شخص طموح يسعى لتكوين مستقبل مستقر، لكنها فوجئت بعد الزواج بأنه دائم التنقل بين الوظائف، ولا يستقر في عمل واحد، فضلًا عن اعتماده عليها ماديًا في كثير من الأحيان.

وأضافت "غادة" أمام المحكمة: "في بداية الجواز كنت بساعده عادي، لأن أي زوجة بتقف جنب جوزها، لكن مع الوقت الموضوع بقى استغلال واضح، وكل شوية يسيب شغله ويقول مش مرتاح، لحد ما بقى قاعد في البيت وأنا اللي شايلة كل حاجة".

تفاصيل دعوى خلع بسبب قرض

وأوضحت الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما قرر زوجها ترك عمله الأخير، وأبلغها برغبته في افتتاح محل حلاقة، مطالبًا إياها بالحصول على قرض من البنك باسمها لتمويل المشروع.

وتابعت: "اتفاجئت بيه بيقولي روحي هاتي قرض، ولما رفضت قالي دي مصلحتنا، وفضل يضغط علي يوميًا، وكل ما أقوله خايفة من الأقساط يرد ويقولي: هو أنا هحبسك يعني؟".

وأكدت الزوجة أن زوجها لم يكتف بالضغط النفسي، بل بدأ يهددها بشكل غير مباشر، قائلًا لها إن رفضها الوقوف بجواره سيؤدي إلى خراب البيت، وإنها لو كانت تحبه بالفعل لوافقت دون نقاش.

الاستعانة بالأقارب لحل الأزمة

وأكملت: "كان بيقولي لو مش عايزة تساعديني يبقى إنتِ مش مقدرة جوازنا، ووصل بيه الكلام إنه يقولي هاتي القرض وأنا هسدده، ولما أقوله لو ما سددتش؟ يرد باستهزاء: يعني البنك هيحبسك إنتِ؟".

وأشارت "غادة" إلى أنها حاولت الاستعانة بأهله لحل الأزمة، إلا أنها فوجئت بانحيازهم الكامل له، وإقناعها بأن من واجب الزوجة دعم زوجها ماديًا، حتى لو ترتب على ذلك التزامات مالية كبيرة.

واختتمت: "حسيت إني داخلة على كارثة، هو عاوز ياخد القرض باسمي، ولو المشروع فشل أنا اللي هشيل الديون، وهو أصلًا مش ثابت في أي شغل"، موضحة أنها أصبحت تخشى ملاحقتها بالأقساط والديون بسبب قراراته غير المدروسة، ما دفعها للتوجه إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع ضده.

وحملت الدعوى رقم 381 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

