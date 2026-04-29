قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انسحاب الإمارات من مجموعة أوبك، مؤكدًا أنه أمر جيد معتقدًا أن المحصلة النهائية ستكون إيجابية لخفض أسعار الوقود.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن إيران هزمت عسكريا وسفنها غارقة في البحر وقوتها الجوية مدمرة تدميرا ساحقا.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في مؤتمر صحفي في كرواتيا: "إن الإمارات العربية المتحدة دولة صاعدة ديناميكية، وحليف عظيم للولايات المتحدة. لكنها دولة ذات سيادة، وقد استثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية للطاقة، ويبدو أنها تريد مزيداً من المرونة في كيفية نشر هذه البنية التحتية".

وأضاف الوزير الأمريكي: "لقد كانت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شريكتين رائعتين في الاستثمار بكثافة لتوفير الطاقة ليس فقط لدولهما والمنطقة، بل إنهما من كبار موردي الطاقة للعالم أجمع. وقد استفاد مستوى معيشتنا بشكل كبير من استثمارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والعديد من دول المنطقة".