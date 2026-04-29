ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي

كتب : مصطفى الشاعر

10:08 م 29/04/2026

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض المقترح الإيراني الذي يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران، مقابل تأجيل المفاوضات النووية.

رفض المقترح الإيراني للتسوية

قضى العرض الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري المفروض على طهران مقابل تأجيل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية محاولة للالتفاف على الضغوط الأساسية الرامية لتفكيك القدرات النووية الإيرانية.

التمسك باستراتيجية الحصار البحري

نقل الموقع الأمريكي عن مصادر مطلعة، أن ترامب قرر الإبقاء على الحصار البحري كخيار "استراتيجي وأساسي" في سياسته الحالية للضغط على طهران، مشيرا إلى أن واشنطن ترى في الحصار أداة فعالة لا يمكن التنازل عنها قبل تحقيق أهدافها النهائية.

وتعتبر الإدارة الأمريكية، فتح المضيق ورفع القيود الاقتصادية دون الحصول على التزامات نووية فورية وشاملة بمثابة تراجع عن المكتسبات التي حققتها حملة "الضغط القصوى" التي تنتهجها منذ عودة ترامب للبيت الأبيض.

يأتي رفض دونالد ترامب لهذا العرض الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة "توترا متصاعدا"، وسط مؤشرات على أن الإدارة الأمريكية مُصرة على الضغط الأقصى على طهران حتى تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات النووية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية
أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
زووم

أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
تقلل خطر السرطان.. 5 أطعمة تتفوق على السبانخ في مضادات الأكسدة
نصائح طبية

تقلل خطر السرطان.. 5 أطعمة تتفوق على السبانخ في مضادات الأكسدة
ترامب: بوتين لا يريد امتلاك إيران سلاحا نوويا
شئون عربية و دولية

ترامب: بوتين لا يريد امتلاك إيران سلاحا نوويا
إبراهيم عيسى: المجتمع أكثر قابلية لتصديق الخرافة
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: المجتمع أكثر قابلية لتصديق الخرافة

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"