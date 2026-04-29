أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض المقترح الإيراني الذي يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران، مقابل تأجيل المفاوضات النووية.

رفض المقترح الإيراني للتسوية

قضى العرض الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري المفروض على طهران مقابل تأجيل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية محاولة للالتفاف على الضغوط الأساسية الرامية لتفكيك القدرات النووية الإيرانية.

التمسك باستراتيجية الحصار البحري

نقل الموقع الأمريكي عن مصادر مطلعة، أن ترامب قرر الإبقاء على الحصار البحري كخيار "استراتيجي وأساسي" في سياسته الحالية للضغط على طهران، مشيرا إلى أن واشنطن ترى في الحصار أداة فعالة لا يمكن التنازل عنها قبل تحقيق أهدافها النهائية.

وتعتبر الإدارة الأمريكية، فتح المضيق ورفع القيود الاقتصادية دون الحصول على التزامات نووية فورية وشاملة بمثابة تراجع عن المكتسبات التي حققتها حملة "الضغط القصوى" التي تنتهجها منذ عودة ترامب للبيت الأبيض.

يأتي رفض دونالد ترامب لهذا العرض الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة "توترا متصاعدا"، وسط مؤشرات على أن الإدارة الأمريكية مُصرة على الضغط الأقصى على طهران حتى تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات النووية.