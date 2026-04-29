تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل، مساء اليوم الأربعاء، ملقاة في الزراعات في حي شرق مدينة ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة في الزراعات بالقرب من شريط السكة الحديد بمركز ملوي.

انتقلت الإسعاف ووحدة المباحث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.م" 36 سنة، عامل، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى ملوي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها، ومتابعة تقرير الطب الشرعي.