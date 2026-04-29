إعلان

العثور على جثة عامل في زراعات ملوي بالمنيا

كتب : جمال محمد

10:45 م 29/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل، مساء اليوم الأربعاء، ملقاة في الزراعات في حي شرق مدينة ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة في الزراعات بالقرب من شريط السكة الحديد بمركز ملوي.

انتقلت الإسعاف ووحدة المباحث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.م" 36 سنة، عامل، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى ملوي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها، ومتابعة تقرير الطب الشرعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن المنيا جثة مركز ملوي السكة الحديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
زووم

أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
رياضة عربية وعالمية

13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
إبراهيم عيسى: المجتمع أكثر قابلية لتصديق الخرافة
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: المجتمع أكثر قابلية لتصديق الخرافة
البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
أخبار مصر

البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
منها "كسبنا صلاة النبي".. خالد الجندي يحذر من ترديد هذه العبارات
أخبار

منها "كسبنا صلاة النبي".. خالد الجندي يحذر من ترديد هذه العبارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"