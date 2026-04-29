لليوم الثاني.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وانخفاض في الرؤية

كتب : أحمد العش

10:43 م 29/04/2026

شبورة مائية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا غدا خلال ساعات الصباح لليوم الثاني على التوالي، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة

أوضحت "الهيئة" في نشرتها الجوية اليومية أن الشبورة تمتد على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، واتباع تعليمات المرور، وتهدئة السرعة، حفاظًا على سلامة الجميع.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

