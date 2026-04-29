في السويس والقاهرة.. حمدي الميرغني يعلن موعد ومكان عزاء والده

كتب : هاني صابر

09:46 م 29/04/2026

كشف الفنان حمدي الميرغني، موعد ومكان عزاء والده الراحل الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

موعد عزاء والد حمدي الميرغني في السويس

وكتب حمدي الميرغني، عبر حسابه على فيسبوك: "شكر الله سعيكم جميعا، سيقام العزاء غدا الخميس والجمعة في السويس، كفر العرب بجوار منزل العائلة".

موعد عزاء والد حمدي الميرغني بالقاهرة

وأضاف حمدي: "وسيقام العزاء في القاهرة يوم السبت بمشيئة الله".

اقرأ أيضا:

قبل وفاته اليوم.. ماذا قال حمدي الميرغني عن والده "معلمه الأول"؟

خيري بشارة: تعرضت للهجوم بسبب فيلم إشارة مرور وآلمني وصفي بالجنون من صديق

قبل انطلاق تصويره.. أزمات واجهت مسلسل "طاهر المصري" لـ خالد النبوي
زووم

قبل انطلاق تصويره.. أزمات واجهت مسلسل "طاهر المصري" لـ خالد النبوي

ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي
أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
زووم

أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
3 في 10 أشهر.. مقارنة بالأرقام لإصابات زيزو في الأهلي والزمالك
رياضة محلية

3 في 10 أشهر.. مقارنة بالأرقام لإصابات زيزو في الأهلي والزمالك

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"