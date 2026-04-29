كشف الفنان حمدي الميرغني، موعد ومكان عزاء والده الراحل الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

موعد عزاء والد حمدي الميرغني في السويس

وكتب حمدي الميرغني، عبر حسابه على فيسبوك: "شكر الله سعيكم جميعا، سيقام العزاء غدا الخميس والجمعة في السويس، كفر العرب بجوار منزل العائلة".

موعد عزاء والد حمدي الميرغني بالقاهرة

وأضاف حمدي: "وسيقام العزاء في القاهرة يوم السبت بمشيئة الله".

قبل وفاته اليوم.. ماذا قال حمدي الميرغني عن والده "معلمه الأول"؟

