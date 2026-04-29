"من قلب باريس".. تارا عماد تتألق بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

كتب : معتز عباس

06:46 م 29/04/2026 تعديل في 06:47 م
    تارا عماد من عرض ازياء
    تارا عماد في فرنسا (2)

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار خلال مشاركتها في أحد عروض الأزياء العالمية التي أُقيمت في فرنسا، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة عكست ذوقها الراقي وحضورها اللافت.

ونشرت تارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة بسيطة، مرتدية فستانًا مميزًا باللونين الأسود والأبيض، أبرز جمالها الطبيعي، خاصة مع اختيارها لمكياج ناعم وهادئ.

وعبرت تارا عماد عن سعادتها بحضور العرض، وعلقت قائلة: "شرف أن أشاهد هذا العرض الساحر بعيني"، معبرة عن إعجابها الكبير بتفاصيل عرض الأزياء.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة تارا، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وجاءت أبرزها: قمر يا تيتو"، "تحفة الدريس"، و"نجمة النجوم"، "كوين الفن".

شاركت تارا عماد مؤخرًا في بطولة مسلسل إفراج"، رفقة عمرو سعد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تدور أحداث "إفراج"، حول رجل بسيط يدعى عباس الريس من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة.

قدم عمرو سعد شخصية "عباس الريس" والذي اتهم في جريمة "قتل"، حيث ظهر في البرومو في حالة صدمة بعد قيامه بالجريمة وإلقاء القبض عليه.

الوفد المصري يصل جورجيا قبل انطلاق مهرجان SITFY-Georgia

بعد تصدره بوستر حفلها بالساحل.. ماذا قالت شيرين عبدالوهاب عن لقب "صوت مصر"؟

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"