يحيي برنامج "واحد من الناس" في حلقة فنية خاصة، مع الإعلامي عمرو الليثي، ذكرى وفاة الموسيقار الكبير جمال سلامة.

موعد عرض الحلقة

وتعرض حلقة برنامج "واحد من الناس" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل ٤ مايو على شاشة الحياة.

ضيوف حلقة واحد من الناس

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي في السهرة الناقدة الموسيقية ياسمين فراج، وعازفة البيانو نهلة بلاوي، والمطربة إيمان فاروق.

أبرز أعمال الموسيقار جمال سلامة

الموسيقار الكبير جمال سلامة قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة منها: "ساعات ساعات"، "احكي يا شهرزاد"، "مش هتنازل عنك أبدا"، "بيروت ست الدنيا".

