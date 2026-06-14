إعلان

نزيف في المخ.. الفنان محمد مرزبان يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

كتب : معتز عباس

12:30 ص 14/06/2026 تعديل في 12:33 ص

الفنان محمد مرزبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق مصر - الإسماعيلية، إثر اصطدامه بسيارة على الطريق أثناء استقلاله دراجة نارية.

أصيب محمد مرزبان بإصابات بالغة، ونقل إلى المستشفى أثر معاناته من إصابات متعددة وجروح وكدمات متفرقة ونزيف في المخ، ويخضع لسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة حالته.

وتكثف الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية السيارة المتسببة فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لآخر أعمال محمد مرزبان

ويُعد محمد مرزبان من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال البارزة، من بينها "كشف المستور" و"البلياتشو"، إلى جانب مسلسلات "ضد التيار" و"أين قلبي" و"اسم مؤقت".

اقرأ أيضا:

بعد بلاغها للنائب العام.. سعد الصغير يرد على إدعاءات الراقصة شمس الأخيرة ضده

صبا مبارك تتحدث لـ مصراوي عن صعوبة شخصيتها في مسلسل ورد على فل وياسمين

الفنان محمد مرزبان حوادث نجوم الفن طريق الاسماعيلية الصحراوي حادث سير محمد مرزبان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
زووم

توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)
أخبار المحافظات

واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)
"لديه نظرة الغزال المذهول".. ابنة شقيق ترامب تحذر من تدهور صحته- فيديو
شئون عربية و دولية

"لديه نظرة الغزال المذهول".. ابنة شقيق ترامب تحذر من تدهور صحته- فيديو
نقطة تاريخية.. ملخص مباراة منتخب قطر ضد سويسرا في كأس العالم2026
رياضة محلية

نقطة تاريخية.. ملخص مباراة منتخب قطر ضد سويسرا في كأس العالم2026
"الأرصاد": الأجواء مستقرة نسبيًا مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة
أخبار مصر

"الأرصاد": الأجواء مستقرة نسبيًا مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

0 0

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

- -

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان