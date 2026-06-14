تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق مصر - الإسماعيلية، إثر اصطدامه بسيارة على الطريق أثناء استقلاله دراجة نارية.

أصيب محمد مرزبان بإصابات بالغة، ونقل إلى المستشفى أثر معاناته من إصابات متعددة وجروح وكدمات متفرقة ونزيف في المخ، ويخضع لسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة حالته.

وتكثف الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية السيارة المتسببة فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لآخر أعمال محمد مرزبان

ويُعد محمد مرزبان من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال البارزة، من بينها "كشف المستور" و"البلياتشو"، إلى جانب مسلسلات "ضد التيار" و"أين قلبي" و"اسم مؤقت".

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